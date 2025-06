Falsche Heizungsableser erbeuten tausende Euro in Frankenberg

Unbekannte sind in zwei Wohnungen von älteren Leuten gelangt. In einem Fall machten sie keine Beute. Die Polizei warnt nun vor der Diebstahlsmasche.

Unbekannte haben sich am Samstag in Frankenberg in einem Haus an der Beethovenstraße als Heizungsableser ausgegeben und bei einem Senior mehrere tausend Euro gestohlen. Während der Mann dem vermeintlichen Mitarbeiter eines Energieversorgers den Zähler im Bad zeigte, stahl ein zweiter Täter unbemerkt eine Geldkassette. Bei einem ähnlichen...