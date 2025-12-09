Familienfreundlich und winterfest: So will die Talsperre Kriebstein 2026 ganzjährig Besucher anlocken

Gute Bilanz, noch bessere Aussichten: Die Kriebsteintalsperre will 2026 mit neuen Angeboten, ganzjährigen Veranstaltungen und modernen Anlagen punkten. Wie sieht der Plan aus?

Es war ein gutes Jahr, sagt André Singer, Geschäftsführer des Zweckverbands Kriebsteintalsperre, nach Saisonende – auch wenn es wetterbedingt Flauten gab. „Pfingsten hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da mussten wir die Schifffahrt einstellen, weil unsere Schiffe sehr windanfällig sind.“