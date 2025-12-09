Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bislang endete die Schifffahrtsaison an der Talsperre Kriebstein am 31. Oktober mit den Halloweenfahrten.2026 sollen die Schiffe auch danach noch verkehren können.
Bislang endete die Schifffahrtsaison an der Talsperre Kriebstein am 31. Oktober mit den Halloweenfahrten.2026 sollen die Schiffe auch danach noch verkehren können. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
André Singer übernahm im Sommer die Geschäftsführung des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre.
André Singer übernahm im Sommer die Geschäftsführung des Zweckverbandes Kriebsteintalsperre. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
In den Campingplatz und das Talgut in Lauenhain investiert der Talsperrenzweckverband 2026.
In den Campingplatz und das Talgut in Lauenhain investiert der Talsperrenzweckverband 2026. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Das neue Gebäude oberhalb der Seebühne, hier beim Richtfest Anfang November, soll bis zur Saison 2026, die Ostern beginnt, ausgebaut sein.
Das neue Gebäude oberhalb der Seebühne, hier beim Richtfest Anfang November, soll bis zur Saison 2026, die Ostern beginnt, ausgebaut sein. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Familienfreundlich und winterfest: So will die Talsperre Kriebstein 2026 ganzjährig Besucher anlocken
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gute Bilanz, noch bessere Aussichten: Die Kriebsteintalsperre will 2026 mit neuen Angeboten, ganzjährigen Veranstaltungen und modernen Anlagen punkten. Wie sieht der Plan aus?

Es war ein gutes Jahr, sagt André Singer, Geschäftsführer des Zweckverbands Kriebsteintalsperre, nach Saisonende – auch wenn es wetterbedingt Flauten gab. „Pfingsten hat uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da mussten wir die Schifffahrt einstellen, weil unsere Schiffe sehr windanfällig sind.“
Das könnte Sie auch interessieren
06:41 Uhr
3 min.
DFB-Kapitän Kimmich zu Karls WM-Chance: "Ein Statement"
Lennart Karl traf zum umjubelten 2:1.
Wieder wird Lennart Karl als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Der Rekord-Junior des FC Bayern wirbt weiter um sein Nationalelfdebüt im WM-Jahr. Der DFB-Kapitän erklärt, warum das angebracht wäre.
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Vor dem Amtsgericht Chemnitz musste sich eine Zahnärztin wegen Betruges verantworten.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
04.11.2025
2 min.
Neues Funktionsgebäude an der Talsperre Kriebstein wächst: Einblicke zum Richtfest
Im nächsten Sommer soll das neue Gebäude - in markanter Holzbauweise entstanden - nutzbar sein.
Franziska Bernhardt-Muth
11:00 Uhr
3 min.
AfD lehnt neuen Aldi-Markt im Erzgebirge ab
So könnte der neue Aldi-Markt an der B 95 in Annaberg aussehen.
Trotz Gegenstimmen haben die Pläne des Discounters für einen Neubau in Annaberg-Buchholz die nächste Hürde genommen. Wann frühestens mit einem Baustart gerechnet werden kann.
Patrick Herrl
06:29 Uhr
1 min.
Frau in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt
Eine Frau wurde in Leipzig zwischen zwei Straßenbahnen eingeklemmt. (Symbolbild)
An einer Haltestelle gerät eine 20-Jährige zwischen zwei Straßenbahnen und wird schwer verletzt.
31.10.2025
4 min.
Erholung und Freizeit an der Talsperre Kriebstein: Das sind die Pläne für das Tourismusziel
Die Hängebrücke über die Zschopau in Kockisch muss erneuert werden.
Rund um die Talsperre gibt es viele Ideen, um den Aufenthalt am und auf dem Wasser noch attraktiver zu machen. Ein wichtiger Weg über die Zschopau rückt nun in den Fokus.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel