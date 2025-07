Faszination Kriebsteinsee: Familie aus Rochlitz schlägt hier seit Jahren ihre Zelte auf

Viele fliegen derzeit in die Sonne oder fahren in die Ferne. Doch auch die Heimat ist schön. Das findet eine Familie aus Rochlitz und kehrt immer wieder nach Lauenhain zurück. Was fasziniert sie so?

Lauschiger könnte das Plätzchen nicht sein: Gleich am Eingang des Campingplatzes Talgut Lauenhain hat Familie Bergner ihre beiden Zelte aufgeschlagen. „Eins für die Eltern und eins für die Kinder", sagt Yvonne Bergner. Im Schatten großer Bäume haben sie rund um ihren Tisch Platz genommen. Brötchen aus der Bäckertüte werden...