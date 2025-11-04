FDP Mittelsachsen macht sich für ländlichen Raum stark

Bei ihrem Kreisparteitag wollen die Liberalen über die Zukunft des Landkreises Mittelsachsen sprechen. Dabei geht es auch um den Fachkräftemangel.

Die mittelsächsischen Liberalen treffen sich am 12. November zu ihrem Kreisparteitag in Waldheim. Laut FDP-Kreischefin Katrin Münch wollen die Mitglieder in der Gaststätte „Schloßklause“ ab 18 Uhr insbesondere über die Entwicklung des ländlichen Raums sprechen. „Mittelsachsen steht vor wichtigen Herausforderungen – von der... Die mittelsächsischen Liberalen treffen sich am 12. November zu ihrem Kreisparteitag in Waldheim. Laut FDP-Kreischefin Katrin Münch wollen die Mitglieder in der Gaststätte „Schloßklause“ ab 18 Uhr insbesondere über die Entwicklung des ländlichen Raums sprechen. „Mittelsachsen steht vor wichtigen Herausforderungen – von der...