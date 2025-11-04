Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
FDP-Kreischefin Katrin Münch will in Waldheim auch über den Fachkräftemangel reden.
FDP-Kreischefin Katrin Münch will in Waldheim auch über den Fachkräftemangel reden. Bild: Toni Söll/Archiv
FDP-Kreischefin Katrin Münch will in Waldheim auch über den Fachkräftemangel reden.
FDP-Kreischefin Katrin Münch will in Waldheim auch über den Fachkräftemangel reden. Bild: Toni Söll/Archiv
Mittweida
FDP Mittelsachsen macht sich für ländlichen Raum stark
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei ihrem Kreisparteitag wollen die Liberalen über die Zukunft des Landkreises Mittelsachsen sprechen. Dabei geht es auch um den Fachkräftemangel.

Die mittelsächsischen Liberalen treffen sich am 12. November zu ihrem Kreisparteitag in Waldheim. Laut FDP-Kreischefin Katrin Münch wollen die Mitglieder in der Gaststätte „Schloßklause“ ab 18 Uhr insbesondere über die Entwicklung des ländlichen Raums sprechen. „Mittelsachsen steht vor wichtigen Herausforderungen – von der...
