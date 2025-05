Fest an Talsperre Kriebstein: Lebensretter hoffen auf sichere Schwimmer

35 Jahre Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Sachsen. Eigentlich ein Anlass zur Freude. Doch die Lebensretter finden deutliche Worte. Denn jährlich ertrinken Hunderte Menschen.

Schwimmen lernen schützt Leben. Das ist die Quintessenz einer Veranstaltung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am 10. Mai an der Talsperre Kriebstein. Denn nach wie vor ertrinken jährlich Hunderte, allein im vergangenen Jahr mindestens 400. Und damit 31 mehr als 2023, so die nach eigenen Angaben größte Wasserrettungsorganisation...