Feste, Zickzack, Rallye: Fünf Wochenendtipps für Mittelsachsen

An vielen Orten in Mittelsachsen stehen die Zeichen auf Feiern. Doch der eine oder andere ist unterwegs, mit mehr oder weniger Pferdestärken, darunter in Mittweida, Lunzenau, Oederan und Freiberg.

Altstadtfest: Mittweida feiert am Wochenende mit Künstlern, Händlern, Gastronomen und freiwilligen Helfern. Freitag geht es 18 Uhr los, 19.30 Uhr Fassbieranstich mit OB Ralf Schreiber und Maskottchen Mitti. Samstag und Sonntag ist Start jeweils 12 Uhr. Von fünf Bühnen erklingt Musik, auf der Jugendbühne in der Frongasse spielt Samstag ab 22...