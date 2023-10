Feuerwehr in Irbersdorf sieht Rot: Neues Tanklöschfahrzeug vorgefahren

Schon im Juli hatte es der Landkreis in Empfang genommen. Nun wurde es in Irbersdorf gefeiert: das neue Löschgruppenfahrzeug LF 20.

Da fiel den Kameraden ein Stein vom Herzen. Nach drei Jahren Wartezeit ist der Löschwasserzug aus Mittelsachsen wieder komplett. „Zur Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft wurde durch den Bund ein Löschgruppenfahrzeug LF 20 zugewiesen“, so Kreissprecher André Kaiser. Es wurde im Juli in Empfang genommen. Bis zur Einweihung am Freitag in...