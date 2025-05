Feuerwehr rettet Wanderer am Burgberg Kriebstein: Nicht nur die Route der Leipziger wirft Fragen auf

Zwei Männer wollten von der Talsperre Kriebstein bis zur Burg laufen. Kurz vor dem Ziel mussten sie an einem Steilhang von drei Feuerwehren gerettet werden. Aber die Retter ganz in der Nähe wurden nicht alarmiert.

Es war nicht die Rettung in letzter Sekunde. „Aber es wirklich Not am Mann“, sagt Matthias Mühlstädt, Chef der Ortsfeuerwehr Tanneberg. Die Retter aus dem Mittweidaer Ortsteil wurde zusammen mit den Wehren von Lauenhain und Höfchen zur Burg Kriebstein gerufen, weil ganz in der Nähe ein Notruf abgesetzt wurde. Zwei Wanderer waren an einem...