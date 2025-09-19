Feuerwehren proben den Ernstfall: Großeinsatz in Mittweida am Hort

Rauchentwicklung im Hort Sonnenschein in Mittweida: 45 Einsatzkräfte sind am Donnerstagabend ausgerückt - zur Großübung.

Hätten die Kinder, die den Hort Sonnenschein in Mittweida besuchen, die Gelegenheit gehabt, hätten sie sich die Nasen an den Fenstern platt gedrückt. Doch als die Feuerwehren Mittweida und Ringethal anrückten, waren die meisten von ihnen schon im Bett. Am Donnerstagabend wurden die Einsatzkräfte zu einer Übung alarmiert. Das Szenario:...