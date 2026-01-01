Feuerwerk und Katerlauf: So starten Frankenberg und Mittweida ins Jahr 2026

Schnee und Regen in der Silvesternacht - und am Neujahrstag großer Andrang zum sportlichen Start ins neue Jahr auf der Jahnkampfbahn in Frankenberg.

Städte und Landschaft unter einer dünnen Schneedecke haben das Feuerwerk in diesem Jahr besonders glänzen lassen. Doch Nieselregen und Nebel trübten mancherorts das Vergnügen. Dennoch gab es schöne Bilder vom Lichterzauber, zum Beispiel am Schloss Sachsenburg. Wer nicht vor die Tür wollte, konnte sich die Raketen am Himmel von Frankenberg...