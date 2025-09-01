Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Häsin und ihr Wurf der Rasse Deilenaar. Rassekaninchen in Rochlitz.
Ein Häsin und ihr Wurf der Rasse Deilenaar. Rassekaninchen in Rochlitz.
Mittweida
Frankenberg: 120 rassige Tiere unter einem Dach
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer sich für Rassekaninchen interessiert: Rund 120 Tiere sind am Wochenende in Frankenberg zu sehen. Die Schau hat einen besonderen Grund.

In der Kleingartenanlage „Pappelallee“ in Frankenberg dreht sich am Wochenende alles um Kaninchen. Züchter aus der Region reisen mit ihren rassigen Tieren an. Ausrichter der Veranstaltung ist der Rassekaninchenzüchterverein S 153 Frankenberg und Umgebung.
