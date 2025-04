Frankenberg: 29-Jährigem drohen nach Unfall mehrere Anzeigen

Er war mit einem Multicar unterwegs, das nicht versichert war. Das stieß auch noch mit einem VW zusammen.

Frankenberg.

Gleich mehrere Anzeigen drohen einem 29-Jährigem nach einem Unfall in Frankenberg. Laut Polizei fuhr der 29-Jährige am Sonntagmittag mit einem Multicar von einem Waldweg auf die Lichtenwalder Straße. Dabei stieß das Multicar mit einem Pkw VW (Fahrer: 70) zusammen, der dort aus Richtung B 169 in Richtung Lichtenwalde unterwegs war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden beläuft sich allerdings auf insgesamt rund 3000 Euro. Das Multicar war zudem nicht zugelassen und auch nicht versichert. Außerdem ist dessen Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Daher wurden gegen den 29-Jährigen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz erstattet. (fp)