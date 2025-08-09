Frankenberg: 39-Jährige nach Unfall verletzt

Mittweida
Wegen eines Unfalls wurde die Kreuzung Bahnhofstraße/Freiberger Straße in Frankenberg gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden.
Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag die 39-jährige Fahrerin eines Skodas leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Freiberger Straße.
