Frankenberg: 39-Jährige nach Unfall verletzt

Wegen eines Unfalls wurde die Kreuzung Bahnhofstraße/Freiberger Straße in Frankenberg gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag die 39-jährige Fahrerin eines Skodas leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Freiberger Straße.