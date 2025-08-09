Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
In Frankenberg hat es am Freitag einen Verkehrsunfall gegeben (Symbolbild).
In Frankenberg hat es am Freitag einen Verkehrsunfall gegeben (Symbolbild).
Mittweida
Frankenberg: 39-Jährige nach Unfall verletzt
Von Manuel Niemann
Wegen eines Unfalls wurde die Kreuzung Bahnhofstraße/Freiberger Straße in Frankenberg gesperrt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag die 39-jährige Fahrerin eines Skodas leicht verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung von Bahnhofstraße und Freiberger Straße.
