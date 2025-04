Frankenberg: 47-Jähriger verletzt sich bei Unfall

Zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Mittwoch in Frankenberg.

Auf der August-Bebel-Straße in Frankenberg fuhr am Mittwochmittag gegen 13 Uhr ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Pkw Audi in Richtung Hainichener Straße (B 169). In der Folge bog der Mann nach links auf die Hainichener Straße ab. Dabei kollidierte er mit einem von rechts in Richtung Jochen-Köhler-Straße fahrenden Motorrad des Herstellers...