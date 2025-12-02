Frankenberg: Abfahrt von A 4 Richtung Chemnitz am 3. Dezember dicht

Kraftfahrer müssen am 3. Dezember einen Umweg in Kauf nehmen. Was ist da los?

In Fahrtrichtung Chemnitz kommt es am 3. Dezember zur Sperrung der Autobahnabfahrt von der A 4 in Frankenberg. Das teilte Julia Grotjahn von der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Sperrung ist für den Zeitraum von 9 bis 15 Uhr avisiert. Grund dafür sind Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten. Die Umleitung erfolgt als Wendefahrt über die...