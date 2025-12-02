Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Abfahrt von A 4 Richtung Chemnitz am 3. Dezember dicht
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kraftfahrer müssen am 3. Dezember einen Umweg in Kauf nehmen. Was ist da los?

In Fahrtrichtung Chemnitz kommt es am 3. Dezember zur Sperrung der Autobahnabfahrt von der A 4 in Frankenberg. Das teilte Julia Grotjahn von der Autobahn GmbH des Bundes mit. Die Sperrung ist für den Zeitraum von 9 bis 15 Uhr avisiert. Grund dafür sind Kanalreinigungs- und Inspektionsarbeiten. Die Umleitung erfolgt als Wendefahrt über die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.12.2025
2 min.
Winterdienst beauftragt? So spart das Schneeschieben Steuern
Selbst machen oder Dienstleister beauftragen? Wer sich beim Schneeschieben für letzteres entscheidet, kann nicht nur Zeit, sondern auch Steuern sparen.
Wer für professionelle Winterdienste zahlt, kann dafür Geld vom Finanzamt zurückholen. Dafür sind aber einige Voraussetzungen zu erfüllen.
07.09.2025
1 min.
Achtung Autofahrer: Abfahrt von A 4 in Frankenberg schon ab Montag gesperrt
Blick zur Anschlussstelle in Frankenberg über die A 4 in Richtung Chemnitz.
Die Abfahrt der Anschlussstelle Frankenberg wird an zwei Tagen in verschiedenen Richtungen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Autobahn.
Falk Bernhardt
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
16.11.2025
1 min.
Achtung Autofahrer: Staugefahr ab Montag auf A 72 nach Leipzig
Blick auf die Anschlussstelle Rochlitz der A 72.
Nur noch eine Fahrbahn steht zwischen Rochlitz und Geithain ab dem 17. November zur Verfügung. Auch in der darauffolgenden Woche gibt es Einschränkungen.
Falk Bernhardt
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
Mehr Artikel