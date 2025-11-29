Frankenberg: Adventskalender wird lebendig

Einstimmen auf Weihnachten: Der Kunst- und Kulturverein lädt Neugierige ab 1. Dezember an 24 Tagen immer an einen anderen Ort ein.

Hinter Türen blicken können Neugierige in Frankenberg wieder an 24 Tagen ab 1. Dezember. Zum neunten Mal lädt der Kunst- und Kulturverein Frankenberg zum Lebendigen Adventskalender ein. Frankenberger Privat-, Geschäftsleute und Institutionen öffnen bis zum 24. Dezember jeweils 18.30 bis 19 Uhr ihre Tür, um Überraschendes und Kreatives rund...