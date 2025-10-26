Frankenberg: Amalienstraße wird für den Verkehr freigegeben

Monatelang war die Amalienstraße dicht. Nun kann der Verkehr wieder rollen. Am Donnerstag will Bürgermeister Oliver Gerstner das Band durchschneiden.

Die Stadtverwaltung Frankenberg freut sich, auch den zweiten Bauabschnitt der Amalienstraße fristgerecht fertiggestellt zu haben. „Gemeinsam möchten wir diesen erfreulichen Meilenstein begehen und allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit danken“, so Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU). Am Donnerstag will er das Band auf der wichtigen...