Frankenberg: Ausbau der Kreisstraße durch Mühlbach wird erst später fertig

Die Fertigstellung war für Dezember 2025 geplant. Nun wird es nicht vor Frühjahr 2026. Doch was ist der Grund für die Verzögerung beim Bau der Kreisstraße durch Mühlbach?

Die Mühlbacher sind genervt: „Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei. All dies ist für die Anwohner seit Beginn der Baumaßnahmen nicht gesichert“, schreibt jemand bei Facebook. „Eine Durchfahrt nicht oder nur kaum möglich. Nicht nur die Anwohner selbst sind hier stark eingeschränkt, betroffen ist auch die Kita Windrädchen.“ Um deren... Die Mühlbacher sind genervt: „Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr, Polizei. All dies ist für die Anwohner seit Beginn der Baumaßnahmen nicht gesichert“, schreibt jemand bei Facebook. „Eine Durchfahrt nicht oder nur kaum möglich. Nicht nur die Anwohner selbst sind hier stark eingeschränkt, betroffen ist auch die Kita Windrädchen.“ Um deren...