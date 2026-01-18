Frankenberg: Autos stoßen auf der B 169 zusammen

Die Insassin eines Mini wurde bei dem Unfall verletzt. Was war da los?

Zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 169 in Frankenberg wurden Einsatzkräfte am Samstagmittag gerufen. Gegen 11.50 Uhr verließ die 53-jährige Fahrerin eines Pkw Opel das Gelände einer Tankstelle auf der Äußeren Chemnitzer Straße. In der Folge stieß sie mit einem auf der Bundesstraße fahrenden Pkw Mini (Fahrer: 46 Jahre)...