Frankenberg: BMW prallt auf A 4 gegen die Leitplanke

Zwei Personen wurden bei dem Unfall auf der Autobahn bei Frankenberg leicht verletzt. Eine Fahrspur war zeitweise gesperrt.

Zwei Personen sind bei einem Unfall am Freitagmorgen auf der Autobahn 4 verletzt wurden. Wie die Polizei mitteilte, war gegen 10.10 Uhr ein in Richtung Chemnitz fahrender Pkw BMW kurz vor der Anschlussstelle Frankenberg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte demnach gegen die Leitplanke, drehte sich und kam in der...