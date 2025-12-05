Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Andreas Schramm schneidet zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes den Riesenstollen an.
Andreas Schramm schneidet zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes den Riesenstollen an. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Das ist los auf dem Weihnachtsmarkt
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Frankenberger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Drei Tage lang können die Besucher bummeln, schlemmen und Livemusik erleben. Eine Neuauflage erlebte auch der WGF-Weihnachtsmarkt.

„Ein herzliches Willkommen“, sagte Vize-Bürgermeister Andreas Schramm. „Ich bin sehr dankbar, dass es wieder einen Weihnachtsmarkt gibt. Das geht nur, wenn viele fleißige Hände zupacken“, sagte er und dankte Händlern, dem Bauhof, Vereinen und der Kulturgesellschaft FKG.
