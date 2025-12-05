Frankenberg: Das ist los auf dem Weihnachtsmarkt

Der Frankenberger Weihnachtsmarkt ist eröffnet. Drei Tage lang können die Besucher bummeln, schlemmen und Livemusik erleben. Eine Neuauflage erlebte auch der WGF-Weihnachtsmarkt.

„Ein herzliches Willkommen", sagte Vize-Bürgermeister Andreas Schramm. „Ich bin sehr dankbar, dass es wieder einen Weihnachtsmarkt gibt. Das geht nur, wenn viele fleißige Hände zupacken", sagte er und dankte Händlern, dem Bauhof, Vereinen und der Kulturgesellschaft FKG.