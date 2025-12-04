Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberfeldwebel Daniel organisierte das 30. Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg.
Oberfeldwebel Daniel organisierte das 30. Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Alle Jahre wieder: Adventskonzert der Bundeswehr in der Stadtkirche Frankenberg.
Alle Jahre wieder: Adventskonzert der Bundeswehr in der Stadtkirche Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Schauplatz des Adventskonzertes, die Frankenbergeer Stadtkirche St. Aegidien.
Schauplatz des Adventskonzertes, die Frankenbergeer Stadtkirche St. Aegidien. Bild: Ingolf Rosendahl
Oberfeldwebel Daniel organisierte das 30. Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg.
Oberfeldwebel Daniel organisierte das 30. Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Alle Jahre wieder: Adventskonzert der Bundeswehr in der Stadtkirche Frankenberg.
Alle Jahre wieder: Adventskonzert der Bundeswehr in der Stadtkirche Frankenberg. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Schauplatz des Adventskonzertes, die Frankenbergeer Stadtkirche St. Aegidien.
Schauplatz des Adventskonzertes, die Frankenbergeer Stadtkirche St. Aegidien. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Das sind die Herausforderungen beim Adventskonzert der Bundeswehr
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

1200 Besucher, ein Luftwaffenmusikkorps in einer Kirche – das Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 erlebt am 9. Dezember die 31. Auflage. Was hat der Organisator im Vorjahr erlebt?

Ihr Nato-Einsatz als blitzschneller Heeres-Großverband war für die Brigade der militärische Höhepunkt des Jahres. Der gesellschaftliche ist das Konzert in Frankenberg. In der St. Aegidienkirche halten die Bundeswehrangehörigen inne und läuten die Adventszeit ein.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
5 min.
Jubeln im Akkord: Zwei 1Live-Kronen für Zartmann und Ikkimel
Er glaubt es selbst kaum: Sänger Zartmann hat gleich zwei Kronen gewonnen.
Für ihre Fans sind Zartmann und Nina Chuba die diesjährigen Majestäten der deutschen Musikwelt. Bei der 1Live-Krone-Verleihung 2025 gab es noch mehr strahlende Gewinner - und Raum für ernste Töne.
Florentine Dame, dpa
05.12.2025
2 min.
Merz will "Kanzlermehrheit" bei Renten-Abstimmung
Merz zeigt sich zuversichtlich für die Abstimmung am Freitag.
Eigentlich müssten 284 Stimmen für die eigene Mehrheit der Koalition bei der Renten-Abstimmung reichen. Der Kanzler legt die Latte nun aber ein ganzes Stück höher.
28.10.2025
3 min.
Bundeswehr lobt Standort in Mittelsachsen: Wettiner-Kaserne Frankenberg ist gut in Schuss
Brigadegeneral David Markus ist Kommandeur der Panzergrenadierbrigade 37.
Soll die Zeitenwende gelingen, muss sich die Bundeswehr in der Fläche stärker aufstellen. Dabei spielen Garnisonsstädte wie Frankenberg eine wichtige Rolle. Zur Wettiner-Kaserne gibt es neue Details.
Ingolf Rosendahl
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
26.11.2025
3 min.
Zeitwerkstadt Frankenberg: Neue Sonderschau zeigt alte Weihnachtsbräuche
Nachbau der Frankenberger Stadtpyramide, um 2004 von Joachim Friedrich gebaut.
Unter dem Motto „Weihnachten aus der guten alten Zeit“ sind jetzt in der Zeitwerkstadt Erinnerungsstücke rund um das Fest zu sehen. Die Sonderschau zeigt, wie früher gefeiert und geschmückt wurde.
Ingolf Rosendahl
13:08 Uhr
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Der Blitzer am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. So viel Geld wurde im ersten Halbjahr seines Bestehens eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel