Frankenberg: Das sind die Herausforderungen beim Adventskonzert der Bundeswehr

Mittweida
1200 Besucher, ein Luftwaffenmusikkorps in einer Kirche – das Adventskonzert der Panzergrenadierbrigade 37 erlebt am 9. Dezember die 31. Auflage. Was hat der Organisator im Vorjahr erlebt?
Ihr Nato-Einsatz als blitzschneller Heeres-Großverband war für die Brigade der militärische Höhepunkt des Jahres. Der gesellschaftliche ist das Konzert in Frankenberg. In der St. Aegidienkirche halten die Bundeswehrangehörigen inne und läuten die Adventszeit ein.
