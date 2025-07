Frankenberg: Diebe brechen in Haus ein und plündern Tresor

Einbruch in der Frankenberger Straße: Die Täter verschaffen sich am helllichten Tag Zutritt und nehmen Geld und Schmuck mit.

Einen mächtigen Schreck haben die Bewohner eines Einfamilienhauses in Frankenberg bekommen: Bei ihnen wurde eingebrochen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz berichtet, ereignete sich die Tat am Donnerstag zwischen 7 und 18 Uhr. Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Gebäude an der Frankenberger Straße. Anschließend...