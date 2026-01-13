MENÜ
Die Polizei ist zu einem Einbruch nach Frankenberg gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Mittweida
Frankenberg: Diebe stehlen Schmuck und Geld
Redakteur
Von Babette Philipp
Unbekannte dringen durch Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchen das Erdgeschoss nach Wertgegenständen. Die Täter entkommen mit Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren tausend Euro.

In ein Einfamilienhaus im Frankenberger Ortsteil Langenstriegis ist am Sonntag eingebrochen worden. Das hat sich nach Angaben eines Sprechers der Polizeidirektion Chemnitz zugetragen: Beamte des Polizeireviers Mittweida wurden am Montagabend zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Eichelberg gerufen. Unbekannte hatten in der...
Mehr Artikel