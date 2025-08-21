Frankenberg: Doktorand hilft als Informatiklehrer aus und wird Seiteneinsteiger

Von diesem jungen Mann können sich andere eine Scheibe abschneiden. Kevin Blümel ist Doktorand in Mittweida. Zugleich schließt er als Seiteneinsteiger am Frankenberger Gymnasium eine Lücke.

Es war beim Sport. Nicht nur Kevin Blümel spielt in Frankenberg Volleyball. Auch Schüler des Martin-Luther-Gymnasiums schlagen dort Bälle über das Netz. Dabei kamen sie mit Blümel ins Gespräch. „Ich habe erfahren, dass immer wieder der Informatikunterricht an der Schule ausgefallen ist“, erzählt der Mittweidaer. „Es fehlten Lehrer....