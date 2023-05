Frankenberg: Einbrecher dringen in sechs Gartenlauben ein

Eine böse Überraschung haben Kleingärtner am Donnerstagmorgen in Frankenberg erlebt: In sechs Lauben der Anlage des Kleingartenvereins "Am Schlachthof", die an der Straße Am Damm liegt, ist laut Polizei eingebrochen worden. "Die Tatzeit liegt zwischen Mittwoch, 22 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr", sagte Dirk Haubold, der Diensthabende der...