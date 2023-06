Frankenberg: Einbruch in Supermarkt mitten in der Nacht

Sie kamen im Dunkeln, mitten in der Nacht. Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Samstag versucht, in einen an der Badstraße in Frankenberg gelegenen Einkaufsmarkt einzubrechen. Laut Polizeidirektion Chemnitz geschah dies gegen 1.40 Uhr. Der oder die Täter haben nach Angaben der Polizei eine Tür an der Laderampe aufgebrochen. Ein weiteres...