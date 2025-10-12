Frankenberg feiert historischen Probedruck: Zeitwerkstadt feilt schon am Programm für nächstes Jahr

Mittweida
Mit der Präsentation lokaler Wirtschaftsgeschichte erreicht das Erlebnismuseum mehr Gäste als in den Vorjahren. Für Themen rund um Barkas, Polylux und Co. werden auch neue Partner gesucht.
An ein historisches Ereignis ist am Samstag im Frankenberger Erlebnismuseum Zeitwerkstadt erinnert worden:180 Jahre sind vergangen, seit in Frankenberg der weltweit erste Probedruck auf das von Friedrich Gottlob Keller aus Hainichen erfundene Holzschliffpapier erfolgte. Anlässlich des Jubiläums haben die Organisatoren einen Ausflug nach...
