Oliver Gerstner ist der Bürgermeister von Frankenberg.
Oliver Gerstner ist der Bürgermeister von Frankenberg. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas


Mittweida
Frankenberg: Freude über Geburt des kleinen Martin
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Sinkende Geburtenzahlen? Nicht bei dieser Familie. Bürgermeister Oliver Gerstner und seine Frau Larysa freuen sich über die Geburt des kleinen Martin.

Den Frankenberger Weihnachtsmarkt konnte er nicht eröffnen. Und auch beim Ehrenamtsempfang sprang Vizebürgermeister Andreas Schramm für ihn ein: Bürgermeister Oliver Gerstner (beide CDU) stand seiner Frau Larysa zur Seite. Am Freitag kam ihr kleiner Martin im Krankenhaus Mittweida zur Welt. Der Junge war 54 Zentimeter groß und wog 3360 Gramm....
