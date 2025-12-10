Frankenberg: Freude über Geburt des kleinen Martin

Sinkende Geburtenzahlen? Nicht bei dieser Familie. Bürgermeister Oliver Gerstner und seine Frau Larysa freuen sich über die Geburt des kleinen Martin.

Den Frankenberger Weihnachtsmarkt konnte er nicht eröffnen. Und auch beim Ehrenamtsempfang sprang Vizebürgermeister Andreas Schramm für ihn ein: Bürgermeister Oliver Gerstner (beide CDU) stand seiner Frau Larysa zur Seite. Am Freitag kam ihr kleiner Martin im Krankenhaus Mittweida zur Welt. Der Junge war 54 Zentimeter groß und wog 3360 Gramm....