Frankenberg: Fuß vom Gas vor dem Bildungszentrum

Mittweida
Eltern fordern es schon lange. Nun konnte es die Kommune umsetzen: Autofahrer müssen in der Max-Kästner-Straße ab sofort langsamer sein.
Zwischen dem Sportzentrum und den beiden Grundschulen heißt es ab sofort Fuß vom Gas. Der Grund: Für mehr Verkehrssicherheit und sichere Schulwege wird im Bereich der Max-Kästner-Straße, zwischen Amalienstraße und Badstraße, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde angeordnet. Eine Novelle der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.