Frankenberg: Fuß vom Gas vor dem Bildungszentrum

Eltern fordern es schon lange. Nun konnte es die Kommune umsetzen: Autofahrer müssen in der Max-Kästner-Straße ab sofort langsamer sein.

Zwischen dem Sportzentrum und den beiden Grundschulen heißt es ab sofort Fuß vom Gas. Der Grund: Für mehr Verkehrssicherheit und sichere Schulwege wird im Bereich der Max-Kästner-Straße, zwischen Amalienstraße und Badstraße, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde angeordnet. Eine Novelle der...