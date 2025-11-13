Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Vor dem Bildungszentrum wurde nun die Höchstgeschwindigkeit begrenzt.
Vor dem Bildungszentrum wurde nun die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Bild: Ingolf Rosendahl
Vor dem Bildungszentrum wurde nun die Höchstgeschwindigkeit begrenzt.
Vor dem Bildungszentrum wurde nun die Höchstgeschwindigkeit begrenzt. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Fuß vom Gas vor dem Bildungszentrum
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eltern fordern es schon lange. Nun konnte es die Kommune umsetzen: Autofahrer müssen in der Max-Kästner-Straße ab sofort langsamer sein.

Zwischen dem Sportzentrum und den beiden Grundschulen heißt es ab sofort Fuß vom Gas. Der Grund: Für mehr Verkehrssicherheit und sichere Schulwege wird im Bereich der Max-Kästner-Straße, zwischen Amalienstraße und Badstraße, eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde angeordnet. Eine Novelle der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:50 Uhr
1 min.
Vogtländer von Schockanrufen geflutet
Schockanrufe gab es in dieser Woche im Vogtland. Alle Angerufen reagierten professionell.
Betrüger haben es wieder auf das Geld älterer Menschen abgesehen. Acht Fälle der sogenannten Schockanrufe ereigneten sich in Plauen und Oelsnitz.
Cornelia Henze
12:43 Uhr
2 min.
Indonesien bereitet 20.000 Soldaten für Gazastreifen vor
Eine UN-Friedensmission ist noch nicht beschlossen, aber Indonesien denkt schon an seinen Beitrag dazu. (Archivbild)
Noch gibt es keine UN-Friedensmission für den Gazastreifen. Doch Indonesien betont schon seit geraumer Zeit seine Bereitschaft, beim Wiederaufbau zu helfen. Jetzt wird es konkreter.
26.10.2025
1 min.
Frankenberg: Amalienstraße wird für den Verkehr freigegeben
Oliver Gerstner (2.v.l.) bei der Verkehrsfreigabe des ersten Teils im Februar 2025.
Monatelang war die Amalienstraße dicht. Nun kann der Verkehr wieder rollen. Am Donnerstag will Bürgermeister Oliver Gerstner das Band durchschneiden.
Ingolf Rosendahl
30.10.2025
1 min.
Havarie in Frankenberg: Wasserleitung zerstört
An der Amalienstraße (hier eine frühere Aufnahme) muss eine Trinkwasserleitung repariert werden.
Eine Hauptwasserleitung in Frankenberg ist bei Arbeiten zum Breitbandausbau beschädigt worden. Die Reparaturen laufen.
Jan Leißner
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
Mehr Artikel