MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In Frankenberg wurde der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Volkspark gedacht.
In Frankenberg wurde der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Volkspark gedacht. Bild: Ingolf Rosendahl
In Frankenberg wurde der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Volkspark gedacht.
In Frankenberg wurde der Opfer des Nationalsozialismus am Denkmal im Volkspark gedacht. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg, Hainichen und Mittweida gedenken der Opfer des Nationalsozialismus
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus setzten Bürger sichtbare Zeichen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.

Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) fand bei der Kranzniederlegung am Denkmal für die Verfolgten des NS-Regimes im Volkspark deutliche Worte: „Es ist wichtiger denn je, nicht nur diesen Tag, sondern das ganze Jahr dafür zu nutzen, um sich mit der Geschichte zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen und daraus zu lernen“, sagte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Gedenken, Hinschauen und Zuhören: Das bringt die Woche in Mittelsachsen
Der Historiker Pascal Cziborra las am vergangenen Freitag bereits in Freiberg.
Holocaustgedenken, Filmabend, Hörkunst, Ausstellung – Mittelsachsen startet mit eindrücklichen Veranstaltungen in die Woche. Hier sind vier Tipps für die kommenden Tage.
Manuel Niemann
26.01.2026
1 min.
Freiberg setzt Zeichen gegen das Vergessen
Stolpersteine erinnern auch in Freiberg an die Opfer des NS-Regimes. Foto: Wieland Josch
Am 27. Januar gedenkt Freiberg der Opfer des Nationalsozialismus. Bürger sind zur Kranzniederlegung mit Schülern in die Himmelfahrtsgasse eingeladen.
Luisa Ederle
26.01.2026
4 min.
„Niemand muss Angst um Arbeitsplatz haben“: Kretschmer verteidigt Plan zu Personalabbau und Umstrukturierung in Sachsen
Videobotschaft des Ministerpräsidenten an Sachsens Bedienstete.
Vor einer Woche hat Sachsens CDU/SPD-Regierung eine Reihe von Prüfaufträgen in eigener Sache beschlossen – auch zur „Abschaffung von Beauftragtenposten“. Wie viele gibt es überhaupt?
Tino Moritz
28.01.2026
3 min.
DIW erwartet Wende am Bau – Hoffnung für Wohnungssuchende
Arbeiter auf der Baustelle: Die Branche dürfte 2026 nach Jahren der Krise wieder wachsen (Archivbild)
Höhere Zinsen, gestiegene Kosten: Bauherren haben schwierige Zeiten hinter sich. Nun soll es am Bau wieder aufwärtsgehen, dank Milliarden-Staatsausgaben. Wirtschaftsforscher sehen aber ein Risiko.
26.01.2026
2 min.
Havarie in tschechischer Raffinerie: Was bedeutet das für das Erzgebirge?
Bewohner grenznaher Gemeinden müssen laut Landratsamt mit Geruchsbelästigungen rechnen. Das Chemiewerk Unipetrol bei Litvinov war in der Vergangenheit oft Ursache für Geruchsbelastungen im Raum Olbernhau. Jetzt gibt es Informationen über eine Havarie.
Behörde informiert über mögliche Geruchsbelästigungen. Die soll aber vermutlich zeitversetzt wahrnehmbar sein. Das ist in Litvinov passiert.
Katrin Kablau, Thomas Wittig
28.01.2026
1 min.
Bilder des Tages vom 28.01.2026
 4 Bilder
Von einer feinen Eisschicht überzogen, glitzern Pflanzen im warmen Gegenlicht des Sonnenuntergangs in Brandenburg.
Mehr Artikel