Frankenberg, Hainichen und Mittweida gedenken der Opfer des Nationalsozialismus

Am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus setzten Bürger sichtbare Zeichen gegen Rassismus und Menschenfeindlichkeit.

Frankenbergs Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) fand bei der Kranzniederlegung am Denkmal für die Verfolgten des NS-Regimes im Volkspark deutliche Worte: „Es ist wichtiger denn je, nicht nur diesen Tag, sondern das ganze Jahr dafür zu nutzen, um sich mit der Geschichte zu beschäftigen, sich Gedanken zu machen und daraus zu lernen“, sagte...