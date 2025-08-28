Frankenberg: Lesung als Zeitreise nach Karl-Marx-Stadt und Chemnitz

Die Zeitwerkstadt setzt ihre Reihe von Lesungen fort. Am 5. September kommt ein Autor aus Chemnitz nach Frankenberg.

Carsten Krankemann liest am 5. September aus seinem Buch „Aufgewachsen in Chemnitz & Karl-Marx-Stadt“. Der Autor ist in Zerbst geboren. Früher war er Polizist. Die Lesung beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro – inklusive Ausstellungsbesuch und Getränk. Inmitten von historischen Fahrzeugen, knatternden... Carsten Krankemann liest am 5. September aus seinem Buch „Aufgewachsen in Chemnitz & Karl-Marx-Stadt“. Der Autor ist in Zerbst geboren. Früher war er Polizist. Die Lesung beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro – inklusive Ausstellungsbesuch und Getränk. Inmitten von historischen Fahrzeugen, knatternden...