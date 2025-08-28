Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Carsten Krankemann liest am 5. September in Frankenberg.
Carsten Krankemann liest am 5. September in Frankenberg. Bild: Carsten Krankemann
Mittweida
Frankenberg: Lesung als Zeitreise nach Karl-Marx-Stadt und Chemnitz
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zeitwerkstadt setzt ihre Reihe von Lesungen fort. Am 5. September kommt ein Autor aus Chemnitz nach Frankenberg.

Carsten Krankemann liest am 5. September aus seinem Buch „Aufgewachsen in Chemnitz & Karl-Marx-Stadt“. Der Autor ist in Zerbst geboren. Früher war er Polizist. Die Lesung beginnt um 18 Uhr, Einlass ab 17 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro – inklusive Ausstellungsbesuch und Getränk. Inmitten von historischen Fahrzeugen, knatternden...
30.08.2025
2 min.
Neue Details zum Juwelier-Einbruch im Globus Weischlitz: Polizei geht von Bandenkrimalität aus
Mit einem Auto verschafften sich die Täter Zugang zum Globus in Weischlitz
Zu dem spektakulären Einbruch in Weischlitz gibt es neue Informationen. Warum die Polizei nun von professionell agierenden Tätern ausgeht.
Jonas Patzwaldt
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
30.08.2025
3 min.
Branchenvertreter: Halbleiter-Ziel der EU ist "utopisch"
Halbleiter-Manager Kempe ist für die Fertigung von Nexperia zuständig. (Archivbild)
Nexperia-COO Kempe hält einen Weltmarktanteil von 20 Prozent bei Halbleitern bis 2030 nicht für möglich. Welche Gründe er nennt und wie er die heimische Chipindustrie bewertet.
29.08.2025
5 min.
Sächsische Bäcker protestieren gegen Verpackungsabgabe: „Dann backen wir den Stollen eben erst im Januar“
Bei den Annaberger Backwaren hat schon die Stollenproduktion begonnen.
Für Stollen-Folien soll eine Abgabe fällig werden – ähnlich wie für Einweg-Kaffeebecher. Bäckerverbände aus Sachsen wollen sich vor Gericht dagegen wehren. Was sagt das zuständige Umweltbundesamt?
Eva-Maria Hommel
26.08.2025
3 min.
Frankenberg: Børge hat einen mächtig gewaltigen Plan fürs Welt-Theater
1975 stellte die Olsenbande die Weichen. Mit dabei: Børge (Jes Holtsø), 2.v.r..
Unverzeihlich, aber wahr: Es soll Leute geben, die den Aufritt von Børge Jensen 2022 in Frankenberg verpasst haben. Zum Olsenbandentag am 6. September kann man das nachholen. Und noch mehr erleben.
Ingolf Rosendahl
25.08.2025
1 min.
Frankenberg: Bunte Kuh bittet zum Hoffest
Cedric Mikus ist Gärtner auf dem Frankenberger Hof zur Bunten Kuh.
Das Team betreibt solidarische Landwirtschaft. Einblicke in den Alltag auf der 20 Hektar großen Flur gibt es am 30. August ab 14 Uhr.
Ingolf Rosendahl
Mehr Artikel