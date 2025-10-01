Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die neue Konzertreihe der Sängerin heißt „Luise lädt ein“.
Die neue Konzertreihe der Sängerin heißt „Luise lädt ein“. Bild: Luise Liebisch
Mittweida
Frankenberg: Luise Liebisch mit neuer Konzertreihe
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Die Frankenberger Sängerin wagt ein neues Format mit befreundeten Musikern. Die Premiere von „Luise lädt ein“ am 2. Oktober wird auch gestreamt.

Nach ihrem TV-Debüt erfüllt sich Luise Liebisch nun einen Herzenswunsch. Premiere ist am 2. Oktober ab 20.15 Uhr in der ausverkauften Gaststätte „Hopfenstübchen“ in Frankenberg. Der Abend wird zusätzlich live auf YouTube, Instagram und Facebook gestreamt. „Ich wollte ein Format schaffen, das mehr ist als ein Konzert - es ist ein Abend...
