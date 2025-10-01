Frankenberg: Luise Liebisch mit neuer Konzertreihe

Die Frankenberger Sängerin wagt ein neues Format mit befreundeten Musikern. Die Premiere von „Luise lädt ein“ am 2. Oktober wird auch gestreamt.

Nach ihrem TV-Debüt erfüllt sich Luise Liebisch nun einen Herzenswunsch. Premiere ist am 2. Oktober ab 20.15 Uhr in der ausverkauften Gaststätte „Hopfenstübchen“ in Frankenberg. Der Abend wird zusätzlich live auf YouTube, Instagram und Facebook gestreamt. „Ich wollte ein Format schaffen, das mehr ist als ein Konzert - es ist ein Abend...