Die WK III und IV der Mädchen am Luthergymnasium.
Die WK III und IV der Mädchen am Luthergymnasium. Bild: Michael Seyfert
Die WK III und IV der Mädchen am Luthergymnasium.
Die WK III und IV der Mädchen am Luthergymnasium. Bild: Michael Seyfert
Mittweida
Frankenberg: Luthergymnasium mit gleich vier Teams im Landesfinale Volleyball
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Das ist eine Premiere der besonderen Art: Vier Mannschaften des Martin-Luther-Luthergymnasiums Frankenberg messen sich beim Landesfinale mit den besten Schulen des Freistaates.

„Wir haben in vier Alterskassen gewonnen. Das gab es noch nie“, freut sich Michael Seyfert. Er ist Fachlehrer für Geschichte und Sport des Martin-Luther-Gymnasiums (MLG) Frankenberg. Zusammen mit seinem Kollegen Marvin Benning betreut er die U14 im GTA.
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
02.01.2026
3 min.
Hebammen, Hausärztin, Nachfolger und ein Jubiläum: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen
Das KKH Freiberg hat seine Beleghebammen ab Januar fest angestellt.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Hier sind vier Anregungen aus dieser Woche aus Freiberg, Geringswalde, Oederan und Mittweida.
Ingolf Rosendahl
17:13 Uhr
3 min.
Karlspreis für Draghi - "Großes für Europa geleistet"
Der ehemalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) und frühere italienische Ministerpräsident Mario Draghi wird mit dem Karlspreis 2026 ausgezeichnet (Archivbild).
Als damaliger EZB-Chef rettete Mario Draghi einst "im Alleingang" den Euro. Sein "Whatever it takes" könnte jetzt aber auch das aktuelle Leitmotto einer von Gegnern bedrängten EU sein.
17:15 Uhr
4 min.
Neujahrsempfang im Erzgebirge: Rockstar-Auftritt, Bürokratie-Frust und ein Strafzettel-Lacher
Beim Neujahrsempfang der Iga in Aue auf der Bühne im Gespräch: Ostrock-Legende Toni Krahl (l.) und Moderator Alexander Fuchs.
Politischer Klartext, Rockmusiker Toni Krahl auf der Bühne und Ehrungen: Der Neujahrsempfang der Industrie- und Gewerbevereinigung Westerzgebirge in Aue hat am Donnerstagabend mehr als Grußworte geboten. Und hielt überraschende Momente bereit.
Jürgen Freitag
13:15 Uhr
1 min.
Frankenberg: Auffahrunfall am Stauende
Zu einem Auffahrunfall eilte die Polizei in Frankenberg. (Symbolbild)
Für eine 19-jährige Autofahrerin war der Freitag kein guter Tag. Was ist passiert?
Ingolf Rosendahl
16.01.2026
4 min.
Salami und Wiegebraten sind der Renner: Fleischerei in Hainichen gibt es seit 60 Jahren
Die Fleischerei Scheffler mit Erika Scheffler und Fleischermeister Willy Scheffler, Verkäuferin Melanie Walker und Fleischermeister Tino Scheffler (v.l.).
1966 war es soweit: Willy und Erika Scheffler starteten mit Mitte 20 im eigenen Betrieb. Sohn Tino setzt heute die Tradition fort. Mit der „Weberstube“ hat sich ein zweites Standbein etabliert.
Franziska Bernhardt-Muth
