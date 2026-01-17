Frankenberg: Luthergymnasium mit gleich vier Teams im Landesfinale Volleyball

Mittweida
Das ist eine Premiere der besonderen Art: Vier Mannschaften des Martin-Luther-Luthergymnasiums Frankenberg messen sich beim Landesfinale mit den besten Schulen des Freistaates.
„Wir haben in vier Alterskassen gewonnen. Das gab es noch nie“, freut sich Michael Seyfert. Er ist Fachlehrer für Geschichte und Sport des Martin-Luther-Gymnasiums (MLG) Frankenberg. Zusammen mit seinem Kollegen Marvin Benning betreut er die U14 im GTA.
