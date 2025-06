Frankenberg: Motorradfahrerin verletzt sich bei Sturz

Der Unfall ereignete sich auf der Äußeren Chemnitzer Straße. Was dazu bekannt ist.

Am Samstag gegen 17.30 Uhr fuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad MZ auf der Äußeren Chemnitzer Straße von Frankenberg in Richtung Chemnitz. Kurz vor der Einfahrt in einen Kreisverkehr rutschte sie auf einem Ölfleck aus und stürzte. Sie wurde dabei leicht verletzt. Am Krad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Das...