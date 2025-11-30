Frankenberg muss frieren: Straße gesperrt, Fernwärme gekappt

Ein Schaden in der Fernwärmeleitung in Frankenberg hat Folgen. Schon ab Montag ist die Mühlbacher Straße dicht.

Die Mühlbacher Straße in Frankenberg wird ab Montag zwischen dem Abzweig Zum Hammerberg und der Straße Gewerbering für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür sind laut Stadtverwaltung die Folgen eines Schadens in der Fernwärmeleitung. Die Arbeiten und damit die Sperrung sind bis 5. Dezember geplant. Der Linienverkehr wird umgeleitet, die...