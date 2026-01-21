Frankenberg: Neue Job- und Karrieremesse der „Freie Presse“-Mediengruppe in der Zeitwerkstadt

Mittweida
Es ist eine echte Premiere, die am 6. Juni im Frankenberger Erlebnismuseum über die Bühne geht. Und es stehen auch schon die ersten fest, die dem Motto „Mach was! Neues.“ folgen werden.
Die Job- und Karrieremesse der „Freie Presse“-Mediengruppe ist etwas ganz Neues. „Bei unserer Messe trifft Job auf Erlebnis“, erklärt Anett Kölzig, Leiterin Mediavermarktung Mittelsachsen in der „Freie Presse“-Mediengruppe. „Sie ist eine Messe zur Unterstützung des Landkreises und der Unternehmen aus ganz Mittelsachsen“, so...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.