Frankenberg: Neuer Friseursalon und neues Augenzentrum in der Freiberger Straße

Nach dem Ausbau zweier Immobilien der Wohnungsgenossenschaft Frankenberg haben nun eine Augenarztpraxis und ein Friseurgeschäft eröffnet. Was erwartet die Patienten und Kunden an den neuen Adressen?

Lisa Lißner kann sich über mangelnde Arbeit nicht beschweren. „Es ist sehr gut angelaufen", sagt die Friseurin. Sie steht in ihrem schmucken Salon „Lisa" in der Freiberger Straße 53 mit gut 50 Quadratmeter Fläche. Der Salon ist nur einen Steinwurf vom Markt zentral gelegen. Zwei Frisierstühle hat Lisa Lißner aufgestellt, dazu einen...