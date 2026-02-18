MENÜ
Lisa Lißner in ihrem neuen Salon in der Freiberger Straße 53 in Frankenberg.
Lisa Lißner in ihrem neuen Salon in der Freiberger Straße 53 in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in den neuen Salon „Lisa“ in Frankenberg.
Blick in den neuen Salon „Lisa“ in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Schwester Claudia am Empfang des neuen Augenzentrums in der Freiberger Straße 51.
Schwester Claudia am Empfang des neuen Augenzentrums in der Freiberger Straße 51. Bild: Ingolf Rosendahl
Blick in einen der beiden Behandlungsräume der neuen Augenarztpraxis in Frankenberg.
Blick in einen der beiden Behandlungsräume der neuen Augenarztpraxis in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Neuer Friseursalon und neues Augenzentrum in der Freiberger Straße
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem Ausbau zweier Immobilien der Wohnungsgenossenschaft Frankenberg haben nun eine Augenarztpraxis und ein Friseurgeschäft eröffnet. Was erwartet die Patienten und Kunden an den neuen Adressen?

Lisa Lißner kann sich über mangelnde Arbeit nicht beschweren. „Es ist sehr gut angelaufen“, sagt die Friseurin. Sie steht in ihrem schmucken Salon „Lisa“ in der Freiberger Straße 53 mit gut 50 Quadratmeter Fläche. Der Salon ist nur einen Steinwurf vom Markt zentral gelegen. Zwei Frisierstühle hat Lisa Lißner aufgestellt, dazu einen...
