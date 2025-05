Frankenberg: Neues Tanzstudio öffnet

Tanzen können schon die Kleinsten. Und so können sie sich und auch ihre Eltern auf die Eröffnung des neuen Studios am Sonntag in der Altenhainer Straße freuen.

Am Sonntag ist es soweit. Mandy Schmieder eröffnet in Frankenberg ihr neues Tanzstudio „Majlu". Auf dem Gelände der Altenhainer Straße 50, auf dem früher die Teppichfabrik Witzschel zu finden war, hat sie mit ihrem Mann Robin einen Saal gemietet und für ihre Kurse ausgebaut. Ab 14 Uhr erwartet die Gäste neben Getränken und Snacks auch...