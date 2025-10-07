Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Sitzungen des Stadtrates in Frankenberg wurden vertagt.
Zwei Sitzungen des Stadtrates in Frankenberg wurden vertagt.
Mittweida
Frankenberg: Nicht genug Stadträte da – Sitzungen vertagt
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zwei in der ersten Herbstferienwoche geplante Sondersitzungen finden nicht statt. Der Bürgermeister erklärt, wann die Themen besprochen werden sollen.

In der laufenden ersten Herbstferienwoche kommt der Frankenberger Stadtrat nicht mehr zusammen. Geplant waren zwei außerordentliche öffentliche Sitzungen an diesem Montag und am Mittwoch. Doch wegen zahlreicher Abmeldungen vonseiten der Stadträte sei keine Beschlussfähigkeit gegeben, begründete die Stadtverwaltung – deshalb habe...
