Frankenberg: Nicht genug Stadträte da – Sitzungen vertagt

Zwei in der ersten Herbstferienwoche geplante Sondersitzungen finden nicht statt. Der Bürgermeister erklärt, wann die Themen besprochen werden sollen.

In der laufenden ersten Herbstferienwoche kommt der Frankenberger Stadtrat nicht mehr zusammen. Geplant waren zwei außerordentliche öffentliche Sitzungen an diesem Montag und am Mittwoch. Doch wegen zahlreicher Abmeldungen vonseiten der Stadträte sei keine Beschlussfähigkeit gegeben, begründete die Stadtverwaltung – deshalb habe...