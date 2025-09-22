Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Bundeswehr/Pelka
Bild: Bundeswehr/Pelka
Mittweida
Frankenberg: Panzergrenadierbrigade 37 besteht in Litauen internationale Prüfung
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl





Die vom Frankenberger Brigadegeneral David Markus trainierten 2000 Soldaten haben sich als „verlässlich, kampfstark und einsatzbereit“ erwiesen.

„Abschreckung: Das ist der Auftrag der Panzergrenadierbrigade 37 als Multinational Brigade Lithuania.“ Daher trainiert der in Frankenberg stationierte Kommandeur, Brigadegeneral David Markus, derzeit mit 2000 Soldatinnen und Soldaten im Rahmen der Übung in Litauen. Ein Verifikationsteam der Nato hat die Brigade dabei unter die Lupe genommen....
