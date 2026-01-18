MENÜ
Seit November 2025 geschlossen: der Penny-Markt in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Seit November 2025 geschlossen: der Penny-Markt in Frankenberg. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
Frankenberg: Penny-Markt weiter geschlossen
Von Ingolf Rosendahl
Aus technischen Gründen ist der Supermarkt Am Alten Kino in Frankenberg seit November dicht. Wie geht es weiter?

Auf Anfrage der „Freien Presse“ hatte Anja Schwerdtfeger, Assistenz der Geschäftsleitung der Penny-Region Ost, die Schließung des Marktes bestätigt. „Im Rahmen einer routinemäßigen Untersuchung des Gebäudes wurden am 20. November statische Auffälligkeiten festgestellt“, teilte Anja Schwerdtfeger mit. „Penny hat den Markt daraufhin...
