Frankenberg: Personalwechsel an der Spitze des CDU-Stadtverbandes

Die CDU in Frankenberg hat am 22. Januar 2026 ihren Vorstand neu gewählt und damit einen personellen Wechsel an der Spitze vollzogen. Es gibt nun eine Vorsitzende.

Der bisherige Vorsitzende Andreas Schramm, der den Stadtverband über viele Jahre geprägt hatte, trat nicht erneut an. Künftig will er sich auf seine Aufgaben als Fraktionsvorsitzender im Stadtrat sowie als stellvertretender Bürgermeister konzentrieren.