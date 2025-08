Frankenberg: Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr

Ein Fußgänger war mehrfach auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Autofahrer musste eine Gefahrenbremsung einleiten.

Frankenberg.

Die Polizei ermittelt derzeit wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Frankenberg. Am vergangenen Mittwochnachmittag, 23. Juli war ein Mann mehrfach im Kreuzungsbereich Badstraße/Max-Kästner-Straße sowie auf Höhe der Astrid-Lindgren-Grundschule unvermittelt auf die Fahrbahn gelaufen. Der Fahrer eines grauen Pkw Cupra musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Polizei soll der Cupra die Max-Kästner-Straße in aufsteigender Richtung befahren und vor dem Kreuzen der Badstraße gebremst haben. Die Polizei bittet den Fahrzeugführer des grauen Pkw Cupra, sich unter Telefon 03727 980-0 im Polizeirevier Mittweida zu melden. (fp)