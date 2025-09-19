Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen.
Die Polizei hat einen mutmaßlichen Fahrraddieb vorläufig festgenommen. Bild: Symbolfoto: David Inderlied/dpa
Mittweida
Frankenberg: Polizei erwischt mutmaßlichen Fahrraddieb - er hielt sich im Gebüsch versteckt
Von Freie Presse
Der 18-Jährige soll ein Mountainbike im Wert von 4000 Euro gestohlen haben.

Einen mutmaßlichen Fahrraddieb hat die Polizei in Frankenberg gestellt. Zwischen Dienstagabend und Donnerstagfrüh waren Unbekannte gewaltsam in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses an der Sachsenstraße eingedrungen und hatten dort ein Mountainbike des Herstellers Centurion (Wert ca. 4000 Euro) entwendet. Das entwendete Fahrrad fanden...
