Frankenberg: Radfahrer kracht besoffen gegen Autos

Ein schwankender Fahrradfahrer und zwei demolierte Autos: Ein betrunkener Radfahrer hinterlässt Spuren in Frankenberg.

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz in Frankenberg: Streifenbeamte haben es dort jetzt mit einem erheblich betrunkenen Fahrradfahrer zu tun gehabt. Der Reihe nach: Ein 39-jähriger Mann war am Samstag kurz vor 17 Uhr mit dem Fahrrad auf der Schulstraße in Richtung Winklerstraße unterwegs. Es klappte aber nicht mehr so ganz mit dem Fahren. Denn er...