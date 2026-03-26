Frankenberg: Schilder und Bänke im Mühlbachtal beschmiert

Mittweida
Im Mühlbachtal haben Unbekannte Schilder und Bänke besprüht und vollgemalt. Die Stadt hat die Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht.
Bürgermeister Oliver Gerstner (CDU) berichtete im Stadtrat von einer Sachbeschädigung im Mühlbachtal. Die Schmierereien an Schildern und Bänken wurden dem Rathaus per Mängelmelder übermittelt. Sie erstreckten sich vom Stadtpark bis in den Treppenbereich in Richtung Freiberger Straße (Höhe Pflegeheim). Die Stadtverwaltung hat die...
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