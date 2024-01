Frankenberg: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

Ein besonders schwerer Fall von Diebstahl beschäftigt die Polizei in Frankenberg. Noch kann die Höhe des Schadens nur geschätzt werden.

Unbekannte suchten am 20. Januar ein Einfamilienhaus in der Robert-Schramm-Straße in Frankenberg heim. Die Tat ereignete sich nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Sonntag am Vortag zwischen 14.30 und 21 Uhr. Die unbekannten Täter hatten die Hintertür des Hauses aufgehebelt und anschließend die Räumlichkeiten durchsucht. Nach einer...