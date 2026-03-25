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Bundeswehrsoldaten 2011 in Afghanistan (Symboldbild).
Bundeswehrsoldaten 2011 in Afghanistan (Symboldbild). Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archiv
Bundeswehrsoldaten 2011 in Afghanistan (Symboldbild).
Bundeswehrsoldaten 2011 in Afghanistan (Symboldbild). Foto: Maurizio Gambarini/dpa/Archiv
Mittweida
Frankenberg: Soldaten und Zivilisten gemeinsam bei Gedenkmarsch
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
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Die Panzergrenadierbrigade 37 beteiligt sich am Gedenkmarsch des Karfreitagsgefechts. 2010 verloren drei Soldaten in Afghanistan ihr Leben.

Am 2. April 2010 verloren drei Soldaten des Fallschirmjägerbataillons 373 ihr Leben. Während des ISAF-Einsatzes der Bundeswehr gerieten sie im afghanischen Isa Khel in einen Hinterhalt. Dieses Gefecht ist als „Karfreitagsgefecht“ in die Erinnerung eingegangen. Die in Frankenberg stationierte Panzergrenadierbrigade 37 beteiligt sich an dem...
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