Frankenberg: Soldaten und Zivilisten gemeinsam bei Gedenkmarsch

Mittweida
Die Panzergrenadierbrigade 37 beteiligt sich am Gedenkmarsch des Karfreitagsgefechts. 2010 verloren drei Soldaten in Afghanistan ihr Leben.
Am 2. April 2010 verloren drei Soldaten des Fallschirmjägerbataillons 373 ihr Leben. Während des ISAF-Einsatzes der Bundeswehr gerieten sie im afghanischen Isa Khel in einen Hinterhalt. Dieses Gefecht ist als „Karfreitagsgefecht“ in die Erinnerung eingegangen. Die in Frankenberg stationierte Panzergrenadierbrigade 37 beteiligt sich an dem...
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