Zusätzlich zur Überweisung gab es diese Spendenschecks. Bild: Ronny Kämpfe
Zusätzlich zur Überweisung gab es diese Spendenschecks. Bild: Ronny Kämpfe
Zusätzlich zur Überweisung gab es diese Spendenschecks.
Zusätzlich zur Überweisung gab es diese Spendenschecks. Bild: Ronny Kämpfe
Mittweida
Frankenberg: Spenden vom Bildungsverein
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Der Bildungsverein Frankenberg hat Spendenschecks verteilt. Das sind die Einrichtungen, die sich über je 200 Euro freuen können.

Zeitgleich zum bundesweiten Vorlesetag am 21. November ist auf den Bankkonten der Träger oder Fördervereine aller allgemeinbildenden Frankenberger Schulen, Horte und Kitas eine Weihnachtsspende von jeweils 200 Euro eingegangen. Auch die Tagesmutti Kerstin Juntke erhielt einen „Spendenscheck“. Das teilte der Bildungsverein Frankenberg mit,...
